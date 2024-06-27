SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir'i ifade sonrası eve bıraktıktan sonra Karademir tarafından tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:02 Güncelleme 27 Haziran 2024, 16:09
Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir'i ifade sonrası eve bıraktıktan sonra Karademir tarafından tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı.

TACİZCİ POLİSİN 36.5 YIL HAPSİ İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

SORULAR KARŞISINDA ZOR ANLAR YAŞADI
Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı. Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?
Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.

"8 DAKİKA 45 SANİYE İÇERİDE KALDI"
Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Süleyman Ay'ı yukarı çıkarken kayda alan tanık Ş.K., "Süleyman Bey ile aramızda bir husumet yok. Sadece her çalışanın yaşadığı cinsten anlaşmazlıklarımız olmuştur" dedi.

Meslektaşı Ay'ın Büşra'nın evinde 8 dakika 45 saniye kaldığını söyleyen Ş.K., "Ben de tek başıma müşteki kadınları evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Kadın apartmana girdikten sonra adresten ayrılıyorum" dedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NELER OLMUŞTU?
Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.

İddiaya göre, polis Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Sabah'ta yer alan habere göre, Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi.

DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL
Daha sonra beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan Ay, iddiaya göre, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu, genç kadına "Dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım" dedi.

Daha sonra zorla Karademir'i öpmeye çalışan Ay'ı engellemeye çalışan genç kadın aynanın üzerindeki silahı alarak ateşledi. Polis Ay, karnından yaralanırken, Karademir, balkona çıkarak 'polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum' bağırarak yardım istedi.

"İMDAT POLİS BANA SALDIRDI"
Soruşturma kapsamında olayın şahidi diğer polis Ş.M. ifadesinde, "Olay günü ekip aracını ben kullanıyordum. Büşra hanımın evine geldiğimizde Süleyman Ay, bana 'sen araçta bekle' dedi. Beraber apartmana girdiler. Süleyman Ay'ın daha önce de kadınlarla samimi olmaya ve arkadaşlık kurmaya çalıştığını fark etmiştim. Eve girdikten yaklaşık 7-8 dakika sonra Büşra Karademir balkondan bağırarak yardım istedi. 'Polis bana saldırdı. Polisi vurdum' diye bağırıyordu" dedi.

Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir polisi vurmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı: Dudakların çok güzel sarıl bana sevgili olalımSosyal medya fenomeni Büşra Karademir polisi vurmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı: Dudakların çok güzel sarıl bana sevgili olalım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! İlk sözleri bakın ne oldu! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye’de
Trendyol
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor
Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı?
Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir
MSB’den Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK’nın hazırlık durumu açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Bolivya’da darbeye halk müdahalesi: Askerler geri çekildi! Haftalar önce Putin ile görüşmüştü: Üç saatlik kalkışmanın arkasında ABD mi var?
Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de çöken 7 katlı binanın 3 katı kaçak çıktı! Vatandaşların paniği anbean kameraya yansıdı
Etiler’deki ünlü otelde film gibi olay: Tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı... Bornozla hastaneye götürüldüğü anlar ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine %25.81-26.61 zam oranı! Kök aylık ne kadar olacak? Temmuz’da en düşük... | Emekli zammı 2024
Beşiktaş’tan 3’lü taarruz! Bombalar tek tek patlayacak
SON DAKİKA