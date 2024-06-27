Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

TACİZCİ POLİSİN 36.5 YIL HAPSİ İSTENDİ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

Öte yandan Büşra Karademir 'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

SORULAR KARŞISINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı. Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.