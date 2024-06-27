Ünlü fenomeni taciz eden polis hakim karşısında | O soruya verdiği yanıt mahkeme başkanını çıldırttı

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?
Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.
"8 DAKİKA 45 SANİYE İÇERİDE KALDI"
Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.
Süleyman Ay'ı yukarı çıkarken kayda alan tanık Ş.K., "Süleyman Bey ile aramızda bir husumet yok. Sadece her çalışanın yaşadığı cinsten anlaşmazlıklarımız olmuştur" dedi.
Meslektaşı Ay'ın Büşra'nın evinde 8 dakika 45 saniye kaldığını söyleyen Ş.K., "Ben de tek başıma müşteki kadınları evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Kadın apartmana girdikten sonra adresten ayrılıyorum" dedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
NELER OLMUŞTU?
Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.
İddiaya göre, polis Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Sabah'ta yer alan habere göre, Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi.
DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL
Daha sonra beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan Ay, iddiaya göre, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu, genç kadına "Dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım" dedi.