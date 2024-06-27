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Afyon'da şok olay: 11 yaşındaki çocuk annesini tüfekle vurdu

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki B.H.K.’nin tüfekle oynarken kazara annesi Türkan K'yı vurdu. Türkan K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 13:55 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:08
Afyon’da şok olay: 11 yaşındaki çocuk annesini tüfekle vurdu

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Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki B.H.K.'nin tüfekle oynarken annesini vurdu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Duvarda asılı tüfeği alan B.H.K. oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş aldı, saçmalar annesi Türkan K.'ye isabet etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Karın bölgesinden yaralanan Türkan K. yerde hareketsiz kalırken, evde bulunan diğer çocuklar kahvehanedeki babalarına haber verdi. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Türkan K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcılık tarafından tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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