Sözde uzman Şebnem Tacigut kişi başı 69 bin TL’yi cebe attı! Karahantepe’yi de ilana yanlış yazdı

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe tam 12 bin yıllık bir geçmişe sahipti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirildi. Ancak tüm dünyanın merkezi olan Göbeklitepe bir vurgunun adresi haline geldi! Kendini "kuantum uzmanı" olarak tanıtan Şebnem Tacigut "İçsel yolculuk" yalanıyla bölgeye tur düzenledi.

69 bin TL'yi cebe indirdi. Tacigut'un vurgun alanı bununla sınırlı değildi. Çünkü kendisi etkinlik için verdiği ilanda bir adres daha göstermişti. O da Karahantepe'ydi! Tacigut vurgun ilanına 12 bin yıllık Karahantepe'yi de eklemişti. Ancak fikir ve bilgi eksikliği ilanda kendini ele verdi. Çünkü Tacigut Karahantepe için Karahanlıtepe diye not düşmüştü!

Yalanları için binlerce yıllık tarihi alanları kullanan Tacigut her kesimden tepki aldı. Patara kazı başkanı ve arkeolog Prof. Dr. Havva İşkan Işık da şu ifadeleri kullandı: Bu enerji nerede birikiyor acaba? Akü mü takmışlar? Bu eserler siz oralara gidin, müzik yapın, ağlayın, ellerinizi uzatıp enerji alın diye yapılmadı!