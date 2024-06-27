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Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için ek raporu hazırladı: Kaza yerindeki telefonların yağmalandığını anlattı!

Adalet Bakanlığı, Oğuz Murat Aci’yi öldüren oğlunu ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok için ek bir rapor hazırladı. Boston Federal Mahkemesi’ne yolladı. Firari Tok’un yaralıların telefonlarını alma suçu da savcının 21 sayfalık mütalaasında yer aldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için ek raporu hazırladı: Kaza yerindeki telefonların yağmalandığını anlattı!

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İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Tutuklandı. Cihantimur için avukatları 2 milyon dolar kefalet önerdi ama hayır yanıtı aldı. Adalet Bakanlığı, Eylem Tok için ek bir bilirkişi raporu hazırlatıp davanın görüldüğü Boston Federal Mahkemesi'ne yolladı. Adalet Bakanlığı'nın Boston Federal Mahkemesi'ne gönderdiği dosyadaki en önemli detay Eylem Tok'un olay yerinden Oğuz Murat Aci ve diğer yaralıların telefonlarını toplatmasıydı. Tok'un işlediği 'Yağma' suçu Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı.

GUANTANAMO TULUMU!
Bu gelişmeler savcı Kristin Kearney'in hazırladığı 21 sayfalık iddianameye de "yağma" olarak yazıldı. Ayrıca Guantanamo tutuklularını andıran turuncu tulumla duruşmaya gelen Eylem Tok'un 'Allah-u Ekber' sözü de gündemde yer aldı. 30 yıldır Amerika'da yaşayan ve duruşmayı takip eden Zafer Kır, şu ifadeleri kullandı: Amerika'da terör suçlarından tutuklu bulunanlar duruşmalarda 'Allah-u Ekber' der. Böyle bir suçtan yatan kişinin bu sloganı atmasına ilk defa şahit oluyorum. Dolayısıyla bu sözlerin mahkeme tutanaklarına girmesi Eylem Tok'un başını ağrıtabilir.

'HEP YANIMIZDALAR'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Aci Ailesi'yle sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Baba Özer Aci, "Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı hep yanımızda oldu. Sürekli bilgi paylaşımı yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la sürekli görüşüyoruz. Bayramımızı da kutlamak için aradı. Sağolsunlar" dedi...

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