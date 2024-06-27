Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Konya'da sekreter Esma Güleser T. (20), geçen yıl patronu İbrahim Gökay Ganioğlu (37) tarafından önce taciz sonra tehdit edildi. 4 katlı binanın çatı katından atladı. Ağır yaralandı. Tutuklanan Ganioğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede; şüphelinin Esma'nın odasına giderek saçlarını okşayıp yanağından makas alarak taciz ettiği, genç kızın sevgili olmayı reddetmesi üzerine tehdit ettiği yer aldı. Tehditlerden korkan genç kızın, Ankara'da bir otelde kalmayı kabul ettiğindeyse cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Ayrıca Ganioğlu'nun, "Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Sen ya benim olacaksın ya da kara toprağa gideceksin" dediği aktarıldı.