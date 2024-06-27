Katil yeğen!

İstanbul Zeytinburnu'nda Çin vatandaşlığı da olan tekstilci iş adamı Hasan Nur, geçen cuma evine giren 3 kişi tarafından gasp edilip katledildi. Polis ekipleri, şüphelilerden birinin yeğeni Yımaran Y. (28) olduğunu belirledi.

Yakalanan zanlı, eniştesinin kendisini zorla kuran kursuna gönderdiğini söyledi. Annesinin Çin'de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti. Yakalanan 6 kişi, tutuklandı. Üzerlerinden ise 8 bin 300 dolar para ele geçirildi.