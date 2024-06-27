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Isparta'da kan donduran olay! Tartıştığı babasının kafasını satırla kesti

Isparta'da kan donduran bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük olduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen O.S. tartıştığı babasının boğazını satırla kesti. Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen baba, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:17 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:17
Isparta’da kan donduran olay! Tartıştığı babasının kafasını satırla kesti

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Olay, saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

18 YAŞINDA BİLE DEĞİL!
18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu.

ÖLDÜRÜLEN BABA ABDULLAH SARITAŞÖLDÜRÜLEN BABA ABDULLAH SARITAŞ

PSİKOLOJİK SORUNLARI MI VAR?
Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S., gözaltına alındı.

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