Isparta’da kan donduran olay! Tartıştığı babasının kafasını satırla kesti

Olay, saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

18 YAŞINDA BİLE DEĞİL!

18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu.

ÖLDÜRÜLEN BABA ABDULLAH SARITAŞ

PSİKOLOJİK SORUNLARI MI VAR?

Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S., gözaltına alındı.