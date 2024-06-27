Öğrenci dehşeti

Tüyler ürperten olay, Kocaeli Çayırova'da meydana geldi. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapan Mahir Çoğaç (45), önceki gün okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

17 yaşındaki öğrencisi, Çoğaç'ı 1 saat evinin yakınında bekledi. Emniyet kemeri taktığı esnada öğrencisi gelip başından tabanca ile ateş etti. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Müdür yardımcısı, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını almak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor" dedi.