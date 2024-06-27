SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuya ilişkin, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.