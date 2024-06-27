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SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı. İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 05:43 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:29
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

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Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta 4 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmen bir çöküntü meydana geldi.

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Olay yerinde itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı.

Vural, "İçeride mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisi bizimle paylaşıldı. Çökmenin neden meydana geldiği şu an bilinmiyor. Çevredeki binalar güvenlik amaçlı boşaltıldı" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği konuya ilişkin, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.



Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber canlı yayınında olayla ilgili bilgiler verdi. Bahadır, "Bir ses duyuyorlar. Tüm vatandaşlarımız çıkıyor. Çıktıktan sonra bina kısmen çöküyor." ifadelerini kullandı.

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