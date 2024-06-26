Sakarya’da şebeke operasyonu! Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi enselendi!

Sakarya'da göçmen kaçakçılığına ilişkin jandarma ekipleri büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sakarya'da yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan ve çeşitli illerde iş yerlerinde çalıştırarak maddi kazanç elde eden organizatörlere yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı ara yakalama neticesinde toplanan deliller ile birlikte düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi.





GÖÇMENLER ÜZERİNDEN KAZANÇ ELDE EDİYORLARDI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren Geyve ilçe merkezli Sakarya genelinde yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayarak; bu şahısları başta Sakarya olmak üzere Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir illerinde çeşitli iş yerlerinde çalıştıran ve onların üzerinden maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretini Önleme Planlı İstihbarat Faaliyeti başlatıldı.