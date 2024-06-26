Kanlı düğün

Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde Serhat Elçik (19) ile halasının oğlu Y.İ. (16) arasında katıldıkları düğünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay yerini kavgaya bıraktı. Y.İ., kuzenini çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan Elçik'i yaralı olarak ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzenini bıçaklayan Y.İ. olaydan sonra firar etti ancak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.