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Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında kahreden detay ortaya çıktı!

Diyarbakır-Mardin sınırında elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 15 kişi can verdi. Ölenlerden İsmail Yardımcı’nın yeğeni Ömer, “Amcam oğluna ‘Sen beni bırak, kendini kurtar’ demiş. Oğlu kaçarken, amcam da alevler çiinde düşmüş” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında kahreden detay ortaya çıktı!

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Yürekleri yakan yangın, 20 Haziran gecesi Diyarbakır Çınar'ın kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki elektrik telinin kopup otları tutuşturmasıyla çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Mardin Mazıdağı'daki kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru yayıldı.

Yerleşim yerlerine sıçradı. Korkunç yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Çınar'daki Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Mazıdağı'nda ise Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları kül oldu.

"KÖYDEN 3 CAN GİTTİ"
Kırsal Köksalan Mahallesi'nde hayatını kaybeden İsmail Yardımcı, kırsal Yazçiçeği Mahallesi'nde defnedildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oğlu Yasin Yardımcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İsmail Yardımcı'nın yeğeni Ömer Yardımcı, amcasının Köksalan'daki yangını söndürmek için en büyük oğluyla yardıma gittiğini belirterek, "İsmail amcam, çiftçilik yapıyordu, başka bir iş yapmıyordu. Amcam, Köksalan'da çıkan yangına yardım amaçlı gitmişti, maalesef bizim köyden 3 can gitti. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış, fakat oğluna 'Sen beni bırak, kendini kurtar' demiş. Oğlu kaçarken, amcam alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş" dedi.

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