Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi'ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak , Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

Banu Parlak, Dilan Polat'ın tahliye kararı sonrası: Çok mutluyum çok!

BARIŞ BOYUN DETAYI

Öte yandan dilekçe sunan Gültekin Alan isimli bir kişi ise, "Barış Boyun İstanbul ve Avrupa'da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" ifadelerini kullandı.

Söz verilen Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.