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Yapay zeka ile yüz giydirme işlemi cinayeti çözdü!

4 yıl önce silahla öldürülmüş vaziyette bulunan kişinin, kimliğini tespit etmek için yapay zeka ile “yüz giydirme” işlemi yapıldı. Ölen vatandaşın kimliği belirlenince, katil de kısa sürede ortaya çıkarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Yapay zeka ile yüz giydirme işlemi cinayeti çözdü!

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Bursa Osmangazi'de 4 Ekim 2020'de ormanda toprağa gömülü halde bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Tabanca öldürüldüğü ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kimlik tespiti için Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından çalışma başlatıldı.

İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu ceset Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucu cesedin, 40- 66 yaş aralığında, 166- 172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Jandarma Ekipleri, bu bilgiler ışığında yapay zeka ortamda cesede ait yüz giydirme işlemi yaptı. Ceset ile uyumlu olabilecek kişilerin araştırılması için kayıp başvuruları araştırıldı.

YÜZ GİYDİRDİLER
Yapılan değerlendirmelerde kayıp 18 kişinin fiziksel özelliklerinin cesetle uyumlu olduğu ortaya çıktı. Polis Labaratovura'nda kayıp şahısların yakınlarından DNA örnekleri alındı. Cesetten alınan DNA profili ile karşılaştırma yapıldı. Cesedin DNA profili ile S.G. isimli kayıp yakınından alınan örnek eşleşti.

Bulunan cesedin, S.G.'nin babası olan ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayıp şahıs olarak bildirilen E.G'ye ait olduğu tespit edildi. Cansız bedenin kimliğini belirleyen JASAT, maktulün kullanmış olduğu cep telefon numarası tespit etti. Soruşturma kapsamında, E.G.'nin telefonda görüştüğü tespit edilen, Z.S. (68) ile Ö.K. (28) isimli kadınlar ile Y.E.T. (42), Ş.A. (59), Z.Y., H.İ.Ç. (63), G.A. (59) Y.B. (42) ve E.M. (31) isimli erkek şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca şüphelilerden Z.Y.'nin adreslerinde de arama yapılması kararı alındı. Ş.A., H.İ.Ç., Z.S., G.A. ve Y.B. isimli şüphelilerin ifadesi alındı. Y.E.T. isimli şüphelinin ise Sakarya'da ifadesi alındı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinde tutuklu bulunan E.M. ile Ö.K. isimli şüphelilerin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındı.

İTİRAF ETTİ
Olayın baş şüphelisi olan Z.Y.'nin adreslerinde yapılan aramalarda bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde maktul ile aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğunu söyledi.

Z.Y., E.G.'yi kendisine ait silah ile vurarak öldürdüğünü ve cesedi aracına koyup götürdüğü ormanda gömdüğünü belirtti. Z.Y.'nin, E.G.'ye ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı da denize attığını söylediği öğrenildi.

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