Soğuk kahve içenler dikkat! Herkes 2’şer 3’er tüketiyor! Meğer o organı mahvediyormuş

SOĞUK KAHVENİN ZARARLARI Mide Asidi Artışı: Yüksek kafein içeriği, bazı kişilerde mide asiditesini artırarak gastrit veya reflü gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Mide İrritasyonu: Soğuk içeceklerin ani tüketimi, mide duvarlarını irrite edebilir ve hassas olan kişilerde mide ağrısı veya rahatsızlık hissi oluşturabilir.

Mide Hassasiyeti ve Soğukluk: Soğuk içecekler, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde mide spazmlarına veya rahatsızlıklara neden olabilir. Dehidrasyon Riski: Kafein içeriği nedeniyle aşırı tüketimde, vücuttan su atımı artabilir ve dehidrasyon riski ortaya çıkabilir.

Kalori ve Besin Dengesi: Şeker ve süt ilavesiyle kalori miktarı artan buzlu kahveler, sağlıksız kilo artışı ve besin dengesizliğine neden olabilir.