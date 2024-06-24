Soğuk kahve içenler dikkat! Herkes 2’şer 3’er tüketiyor! Meğer o organı mahvediyormuş

Son yıllarda dünya genelinde hızla popülerlik kazanan soğuk kahve tüketimi, sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. Yapılan araştırmalar, bu içeceğin bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceğini ortaya koyuyor.
Son yıllarda dünya genelinde hızla popülerlik kazanan soğuk kahve tüketimi, sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. Yapılan araştırmalar, bu içeceğin bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceğini ortaya koyuyor.
SOĞUK KAHVELERE DİKKAT
Uzmanlara göre, geleneksel sıcak kahveye nazaran soğuk kahveler genellikle daha yüksek kafein içeriğine sahiptir. Aşırı kafein tüketimi uyku düzenini bozabilir, sinirlilik ve kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bunun yanı sıra, soğuk kahveler genellikle şeker ve süt ilavesiyle servis edildiği için ekstra kalori alımına neden olabilir ve obezite riskini artırabilir.
SOĞUK KAHVENİN ZARARLARI
Mide Asidi Artışı: Yüksek kafein içeriği, bazı kişilerde mide asiditesini artırarak gastrit veya reflü gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
Mide İrritasyonu: Soğuk içeceklerin ani tüketimi, mide duvarlarını irrite edebilir ve hassas olan kişilerde mide ağrısı veya rahatsızlık hissi oluşturabilir.
Mide Hassasiyeti ve Soğukluk: Soğuk içecekler, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde mide spazmlarına veya rahatsızlıklara neden olabilir.
Dehidrasyon Riski: Kafein içeriği nedeniyle aşırı tüketimde, vücuttan su atımı artabilir ve dehidrasyon riski ortaya çıkabilir.
Kalori ve Besin Dengesi: Şeker ve süt ilavesiyle kalori miktarı artan buzlu kahveler, sağlıksız kilo artışı ve besin dengesizliğine neden olabilir.