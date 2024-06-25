Isparta’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Furkan Çakır ölümden döndü

Bir sokak köpeği vahşeti daha yaşandı. Isparta'nın Sav Beldesi'nde Furkan Çakır, sahipsiz köpeklerin arasında kaldı. 3 köpek kendisine iyice yaklaşınca Furkan duvardan atladı.

Yaralanan talihsiz Furkan ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu Furkan'ın başından bir dakika bile ayrılmayan baba İbrahim Çakır, başı boş köpekler nedeniyle yaşanan soruna dikkat çekip çağrı yaptı: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunması gerekir. Bugün benim çocuğum yarın başkasının... Acil önlem şart.

Erdoğan ÖZTÜRK