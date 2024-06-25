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Eskişehir’de pencereden düşerek ölen Zerrin Kılınç davasında bakanlık devreye girdi

Eskişehir’de pencereden düşerek ölen Zerrin Kılınç davasında Aile Bakanlığı, sanığın beraatine itiraz etti. Gerekçede “Karar kamu vicdanında derin yaralar açmakta” denildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Eskişehir’de pencereden düşerek ölen Zerrin Kılınç davasında bakanlık devreye girdi

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Eskişehir'de sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan Zerin Kılınç, 2022'de binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü belirlendi.

KAN LEKELERİ...
Evdeki incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Serbest bırakılan Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alınarak 'kasten öldürme' suçlamasıyla hapse gönderildi. Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sazak hakkında savcı, sevgilisi Kılınç'ı pencereden iterek ölümüne yol açtığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Ancak hakim "Somut ve inandırıcı deliller yok" diyerek Sazak'ın beraatine karar verdi. Savcılık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, karara itiraz etti. Bakanlık itiraz dilekçesinde evdeki kan lekelerine dikkat çekti. "Sanığın gerçekle alakası olmayan çelişkili ifadeleri mevcuttur. Karar kamu vicdanında derin yaralar açmakta" sözlerini kaydetti.

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