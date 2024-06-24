Fatih Ahırkapı’da tekne battı: 8 kişi kurtarıldı! | Korku dolu anlar kamerada

Fatih Ahırkapı açıklarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılırken, kaptanın yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi Ahırkapı sığlık şamandırası önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı 'Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.