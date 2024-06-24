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Fatih Ahırkapı'da tekne battı: 8 kişi kurtarıldı! | Korku dolu anlar kamerada

Fatih Ahırkapı'da içinde 8 kişinin olduğu bir tekne su alıp battı. İhbarı alan Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi kurtardı. Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:33 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:37
Fatih Ahırkapı’da tekne battı: 8 kişi kurtarıldı! | Korku dolu anlar kamerada

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Fatih Ahırkapı açıklarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılırken, kaptanın yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi Ahırkapı sığlık şamandırası önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı 'Yazıcılar' isimli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

KAPTANDAN YARDIM ÇAĞRISI
İçerisinde 8 kişinin olduğu teknenin kaptanı hemen telsizden yardım çağrısında bulundu.

İhbarı alan Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkartıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Ahırkapı açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı

Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Su alan tekne içindekiler kurtarıldıktan sonra tamamen battı.

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