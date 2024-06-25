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Deniz Akkaya'dan dikkat çeken paylaşım

Haftalardır kızıyla yaşadığı olay yüzünden medya gündeminden düşmeyen Deniz Akkaya’nın, son yaptığı paylaşımı yine dikkat çekti. Akkaya,”Şunu bilmeni isterim Ayşe’cim her şey gelir geçer ama benim kalp kırıklığım geçmeyecek” diye isyan etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Deniz Akkaya’dan dikkat çeken paylaşım

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Eski manken Deniz Akkaya, kendisini balkona kilitleyen kızı ile tartışma yaşadı. Mahkeme gecici süreyle A.Ö'yü babası Efe Önbilgin'e verdi. Ama tartışma bitmedi. Akkaya iki telefonun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşım yaptı. Akkaya, "Aklımı kaybetmek üzereyim. Kızımın odasını hayatımda ilk kez kontrol ediyorum ve ikinci bir telefon çıktı.

Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın, bütün güvenimi yerle bir... Yepyeni bir telefon ve yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" diye yazdı. Akkaya'nın son paylaşımı yine olay yarattı. Kızına mesaj yolladı: "Şimdi gelelim telefon meselesine. İçinde ne olduğu konusuna. Bu dava bitene kadar, ya da Ayşe benden gelip özür dileyene kadar, bu benden sır olarak kalacak. Kapımı kırarak evime girmeye çalışanlar, evime uyuşturucu koymaya çalışanlar, bir de bu telefonun peşinde. Boncuk dizilen yalanlara karşılık gerçekler bu telefonda... Şimdi soruyorum benim 16 senelik, ilmek ilmek tek başıma bakarak büyüttüğüm kızımın raporlarda bahsettiği zamanlar içerisinde attığı mesajlar. Fazlasını da delil olarak kullanacağız...

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