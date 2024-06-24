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4 akrabasını vahşice öldüren katil damat yakalandı! İfadesi şoke etti: Cinnet getirdim hepsini vurdum! | Babası ise tahliye

Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandı. Şüphelinin annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının evi, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 20:11 Güncelleme 24 Haziran 2024, 20:12
4 akrabasını vahşice öldüren katil damat yakalandı! İfadesi şoke etti: Cinnet getirdim hepsini vurdum! | Babası ise tahliye

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı. 22 Haziran'da yaşanan korkunç olay zanlı Hakim Aba'nın 3 aylık çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiası üzerine meydana gelmişti.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİYLE TARTIŞTI
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim Aba, 3 aylık bebeği Deniz'i kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20) ile sokakta tartıştı.

Tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E. (51), annesi Leyla A. (51), kardeşi Muhammet E. (18) de katıldı. Bu sırada Hakim A. tabancayla ateş açtı.

Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) yakalandı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

'CİNNET GETİRDİM HEPSİNİ VURDUM'

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki sorgusunda katil zanlısı Hakim Aba, olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ederek "Şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Olay günü sabah yine tartıştık, ailelerde araya girdi. Cinnet getirdim hepsini vurdum. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi. Zanlı ile babası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelinin evi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

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