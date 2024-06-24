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Eski eş vahşeti!

Abdülkadir Kocaoğlu, eski eşi Ayten Çağıran’ı 3 gün takip etti. Barışma teklifini reddedince boğazını keserek katletti. Ölene kadar başında bekledi. Katil zanlısı, “Pişmanım. Bir anlık sinirle bu durum yaşandı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Eski eş vahşeti!

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Antalya Afyonkarahisar'da infaz koruma memurluğu yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), önceki gün eski eşi Ayten Çağıran'la (44) tartıştı. Eşiyle barışmak istedi. Çağıran, barışma teklifi kabul etmedi. Belirli bir süre geçtikten sonra eski eşini 3 gün takip etti. Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi.

Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaoğlu, ekipler gelene kadar Ayten Çağırgan'ın başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı suç aletiyle beraber gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ
Kocaoğlu, ifadesini almak üzere karakola götürüldü. Çağıran'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdülkadir Kocaoğlu'nun 2004 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi olan Ayten Çağıran'a sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin geçen yıl eylül ayında boşandığı, çocukların da annede kaldığı öğrenildi.

Abdülkadir Kocaoğlu'nun Kurban Bayramı'nın son günü olan 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve önceki gün de cinayeti işlediği tespit edildi. Kocaoğlu, barışmak amacıyla eski eşiyle konuşmaya geldiğini, Ayten Çağıran'ı teklifi geri çevirince de öldürdüğünü söyledi. İfadesinde, "Pişmanım, bir anlık sinirle bu durum yaşandı" dediği belirtildi. Diğer yandan 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'kötü muamele' suç kayıtları olduğu belirlenen Abdülkadir Kocaoğlu'nun evlendikten 2 yıl sonra 'Koku' olan soyadını değiştirdiği kaydedildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ
Bu arada Ayten Çağıran'ın 2 hafta önce bir arkadaşıyla pasta kesip doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. Çağıran'ın doğum günü olan 7 Haziran'da, arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Teşekkür ederim arkadaşım, sürprizin için" notuyla paylaştığı görüldü.

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