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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için flaş uyarı! Saatte 60 km, orman yangınlarına dikkat | Önümüzdeki 3 gün boyunca...

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı son dakika hava durumu tahminlerinde Marmara Bölgesi'ni kuvvetli rüzgar için uyardı. Saatte 60 km hızla esecek olan rüzgarın orman yangınlarını tetikleyebileceğini söyleyen Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de İstanbul'da iki bölgeye dikkat çekti. Öte yandan aşırı sıcakların geri geldiğini söyleyen Şen, "Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz’in ve Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun batısında ve Trakya’da aşırı sıcaklar var." dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:41 Güncelleme 23 Haziran 2024, 11:48
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Saatte 60 km, orman yangınlarına dikkat | Önümüzdeki 3 gün boyunca...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR ÇOK YANGINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul'da Şile ve Kilyos'ta rip akıntısı olur dikkat.

İstanbul dahil Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti.

BUGÜNDEN İTİBAREN 3 GÜN...
Doğu Anadolu'nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında ve Trakya'da aşırı sıcaklar var.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçeleri ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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