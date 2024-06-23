HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için flaş uyarı! Saatte 60 km, orman yangınlarına dikkat | Önümüzdeki 3 gün boyunca...

RÜZGAR ÇOK YANGINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul'da Şile ve Kilyos'ta rip akıntısı olur dikkat.
İstanbul dahil Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti.
BUGÜNDEN İTİBAREN 3 GÜN...
Doğu Anadolu'nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında ve Trakya'da aşırı sıcaklar var.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık