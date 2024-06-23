Taksiciler, VIP araca yol vermedi

Antalya Kemer'de VIP araç, rezervasyonlu Rus aileyi almak için belirlenen adrese gitti. Bu sırada taksi sürücüleri geldi. Transfer aracının bagaj bölümüne girdi.

Havalimanına uçağa yetişmeye çalışan Rus turistler, duruma tepki gösterdi. VIP araç şoförü Abdulhekim Ölmez, rezervasyon belgesine rağmen ticari taksi sürücülerinin itirazlarına maruz kaldığını söyledi. Ölmez, "Taksi sürücüleri bize müdahale etti. Valizleri indirip evraklarımı kontrol etmek istediler. Karakola gidip şikayetçi olduktan sonra turist ailesini alabildim. Aile telefonla havalimanını arayarak dakikalar ile uçağa yetiştik" diyerek tepkisini dile getirdi.