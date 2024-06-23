Katil Timur Cihantimur’u tahliye ettirmek için her yolu deniyorlar

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher'ın müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sunduğu ortaya çıktı.

CİLT SORUNU VAR

Kelleher, o dilekçede Cihantimur'un görünüşünün kötü olduğunu dile getirerek, "Dudakları kanamış, yüzü yara içindeydi. Cildi için krem verilsin" ifadesini kullandı. Ayrıca kaldığı odada ışıkların gece iki gün boyunca söndürülmediği, kendisine yastıksız yatak verildiğini vurguladı. Avukat Kelleher, müvekkilinin odada çıplak tutulduğunu tekrarladı.

Okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini açıkladı. "Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm" ifadesini kullandı. Hakimin ise dilekçeye verdiği cevapta, "Krem yok, bol bol su içsin" dediği ortaya çıktı. Öte yandan Cihantimur'un avukatlarının müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat olarak göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği anlaşıldı.