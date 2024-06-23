Ağlatarak 69 bin lira alıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe, kitap, film, dizi ve animasyon filmlerine konu olarak dikkatleri üzerine çekti. Bazı kişiler ise "İçsel yolculuk" adı altında dudak uçuklatan rakamlar talep ederek bölgede farklı ritüeller düzenledi.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Şebnem Tacigut, Göbeklitepe'den paylaştığı videolar ile izleyenleri şaşkına çevirdi. Göbeklitepe'nin yanı sıra lüks otellerde de terapi seansları düzenleyen Tacigut, 3 gün süren bu içsel keşif turu için kişi başı 69 bin lira ücreti cebe indirdi.