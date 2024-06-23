Tehlikeli hobi

İstanbul polisi, ikamette beslenmesi yasak olan 1.5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığını belirledi.

Evde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen A.P. serbest bırakılırken, tehlikeli hayvan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.