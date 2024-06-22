Canavar anne Eylem Tok’un katil oğlu Timur Cihantimur intihara kalkıştı!

Timur Cihantimur, 28 Haziran 2007'de doğdu. El bebek- gül bebek hayatından çok mutluydu! Ama 16 yaşında, ehliyetsiz araba kullanıp Aci'nin ölümüne neden oldu! Annesi de onu ABD'ye kaçırıp yine koruyacağını umdu.

Ama yakalandıklarında toz pembe hayalleri bozuldu! Avukatları, Timur'un ıslahevi şartlarına alışamadığı için intihara yeltendiğini duyurdu. Tahliye talebinde bulundu. Hakim, noktayı koydu: Köşklerdeki hayatını beklemesin!

Aci Ailesi'nin avukatı Hacı Orhan, anne-oğlun 'bilerek' yakalandığını iddia etti. "Boston'da yargılama farklı olduğu için bunu planladılar" dedi.

Timur Cihantimur, 17 yaşına hapishanede girecek. Muhtemelen annesiyle birlikte Türkiye'ye iade edilecek. Eylem Tok, hiçbir ceza almayabilir!

Aci'nin uzun süre can çekiştiği iddia edildi. Hemen kaza yerine gitmesine rağmen ambulans çağırmayan Eylem Tok'un, bu yüzden de yargılanması istendi.