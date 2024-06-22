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Baba Vanga'dan tüyleri diken diken edecek 2024 kehaneti! Söyledikleri bir bir çıkmıştı

Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılına dair bazı öngörülerde bulunmuştu. Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Vanga, 1996 yılında vefat etmesine rağmen, kehanetleri dünya genelinde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Onun 2024 yılı için yaptığı tahminler, yine dikkatleri üzerine çekiyor ve merak uyandırıyor.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 15:29 Güncelleme 23 Haziran 2024, 15:30
Baba Vanga’dan tüyleri diken diken edecek 2024 kehaneti! Söyledikleri bir bir çıkmıştı

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Baba Vanga'nın kehanetleri onun vefatından sonra bile dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. 12 yaşında görme yetisini kaybeden Baba Vanga, zamanla 'Balkanların Nostradamusu' olarak anılmaya başlandı. Gerçekleşen tahminleri, onun bu unvanı kazanmasında büyük rol oynadı. Şimdi ise 2024 yılı için yaptığı öngörülerle yeniden gündeme geldi.

KÜRESEL ISINMA VE DOĞAL FELAKETLER...

Baba Vanga'nın 2024 tahminleri arasında, küresel ısınmanın neden olduğu doğal felaketler önemli bir yer tutuyor.

Ona göre bu yıl daha sık ve şiddetli kasırgalar, yangınlar ve seller bekleniyor. Özellikle Pasifik Kıyıları'nda büyük bir deprem olabileceği ve ciddi zararlara yol açabileceği öne sürülüyor.

TIPTA ÇIĞIR AÇACAK BULUŞLAR

2024 tıp dünyası için de umut verici haberlerle dolu olacak. Vanga, Alzheimer ve kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde büyük ilerlemeler olacağını öngörüyor. Bu ilerlemelerin, pek çok insanın hayatını kurtarabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Hava kirliliğiyle birlikte ekolojik dengenin bozulması ve bu durumun tetikleyeceği afetler, Vanga'nın kehanetlerinde yer alıyor. Bu öngörüler, çevresel faktörlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

2024 yılı aynı zamanda ekonomik açıdan da dalgalarla sarsılacak. Vanga, borçların artması, jeopolitik gerilimler ve ekonomik güç dengelerinin değişimi gibi etkenlerin küresel bir krize yol açabileceğini belirtiyor.

Baba Vanga güçlü bir ejderhanın yükselişini ve bunun uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağını öngörüyor. Ayrıca, "100, 5 ve bir sürü sıfır" içeren yeni bir kırmızı para biriminin kullanıma sunulacağını da iddia ediyor.

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