5 milyonluk senet tuzağı

İstanbul'da Mehmet K, iş için geldiği sırada Emregül A. ile tanıştı. Duygusal yakınlık kuran ve sonraki süreçte birlikte Bodrum tatiline giden çiftin aşk tatili korku filmine dönüştü. İddialara göre Bodrum dönüşü araçta oldukları sırada Emregül A, "Arkada bizi takip eden araçtakiler benim adamlarım. Bu senetleri imzalamak zorundasın" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen adam, korkudan 5 milyon 400 bin liralık senet imzaladı. Tatil dönüşü İstanbul gelen Mehmet K., sevgilisinin tezgahını ortaya çıkardı. Polise gidip sevgilisinden şikayetçi oldu. Emregül A. hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Başlatılan soruşturmada eşya ve senetler ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma" ve "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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