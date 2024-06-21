PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı! Ehliyetlerde çok mühim değişiklik!

Yeni yönetmelikle A1 sınıfı motosiklet ehliyeti gerektiren 125 cc'ye kadar motorlar ticari amaçlar dışında B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir hale geliyor. Bu motosiklet kullanımını geniş bir sürücü kitlesine açarak alternatif ulaşım seçeneklerini artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 11:13 Güncelleme 22 Haziran 2024, 11:13
B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı! Ehliyetlerde çok mühim değişiklik!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 yılı Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük bir yenilik getiriyor. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu değişiklik özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafikte daha pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı arayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİLİKLER

Bu hakkı elde etmek isteyen sürücüler için bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.
Sağlık Durumu: Trafik yönetmeliğince belirlenen sağlık şartlarını karşılamak şarttır.

EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİ

Adayların, gerekli direksiyon eğitim derslerini başarıyla tamamlamaları ve uygulama sınavından geçmeleri gerekmektedir.

Sınavlardan başarıyla geçen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A1 sınıfı motosiklet kullanım sertifikası verilecektir. Bu sertifika, mevcut sürücü belgelerine ek bir kod eklenmeden doğrudan sistem üzerinden kaydedilecek.

Ancak, sürücüler isterlerse iki yıl içinde bu yeni sertifikalarını ehliyetlerine resmi olarak işletebilirler. Bu süreç, sürücülerin belgelerini güncel tutmalarını ve yeni haklardan yararlanmalarını kolaylaştırır.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Yeni trafik yönetmeliği düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece gerekli koşulları yerine getiren B sınıfı ehliyet sahipleri motosiklet kullanım hakkından hemen yararlanmaya başlayabilir. Bu, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sunarak trafiğin daha dinamik ve çeşitli hale gelmesine katkı sağlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bülent Cihantimur’dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur’un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?
Türk Telekom
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak
Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! Nihal Candan kardeşini ziyaret ettiği anları anbean paylaştı
Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi
5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti
Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti
Kriminal Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA