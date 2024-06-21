B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı! Ehliyetlerde çok mühim değişiklik!

2024 yılı Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük bir yenilik getiriyor. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu değişiklik özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafikte daha pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı arayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.