Tahterevalli dehşeti

İstanbul Sultangazi'de 2 kişi, geçen pazartesi günü parkta oynayan Hamza Topal'ı (10), tahterevalliden düşürdü. Şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Topal hastaneye kaldırıldı.

Üst dudağı ile alt damağı yarılan ve dişleri dökülen Hamza Topal, ameliyat edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çocuğun babası Taner Topal, bayram tatillerinin kabusa döndüğünü söyleyerek, "18- 20 yaşlarındaki 2 genç gelip birdenbire tahterevallinin diğer tarafına basınç uygulayıp çocuğu havaya zıplatıyorlar. Zıplama esnasında dengesini kaybedip yere düşüyor. Düştüğü sırada tahterevalli o anda havaya kalkıyor ve alttaki demiri çocuğun yüzüne vuruyor. Yüzünü, ağzının içini parçalıyor. Şüphelilerin bulunmalarını ve gereken cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.