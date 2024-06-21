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İstanbul'da film gibi olay! Birlikte otele gittiği kız öyle şeyler yaptı ki...

Yeni tanıştığı Gülşen Ö. ile otele giden U.B, duş aldı. Bu sırada kız, gencin cebinden kontak anahtarını alarak aşağıda bekleyen suç ortaklarına attı. Otomobili çaldırdı. Şahıslar, kendisinden 20 bin lira isteyince U.B. tuzak kurarak hırsızları yakalattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
İstanbul’da film gibi olay! Birlikte otele gittiği kız öyle şeyler yaptı ki...

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Film gibi olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift, ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önüne park eden U.B. ardından kızla beraber odada bir süre vakit geçirdi.

Sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı. Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.

METROBÜSLE GELDİLER
Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada polis, içeriye baskın düzenledi. Baskın sonucu kızla birlikte 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısların çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Kağıthane'de bir emniyet otoparkına çekilen araç ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında U.B.'ye teslim edildi.

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