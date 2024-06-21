İzmir'de moloz cinayeti! Komşusunu öldürdü: "Teslim oluyorum ambulans çağırın"

TESLİM OLUYORUM AMBULANS ÇAĞIRIN Öte yandan Akıncı ve D.E.A.'nın geçen hafta da yine molozların kaldırılmaması nedeniyle tartıştıkları ortaya çıktı.

TESLİM OLUYORUM AMBULANS ÇAĞIRIN

Apartmanda oturanlardan Tamer Gazioğlu (60), yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "İki komşu molozların kaldırılması nedeniyle tartışmış. Geçen hafta da aynı nedenle tartışmışlar. Olay günü telefonla görüşmüşler. Birbirlerini aşağıya çağırmışlar. Tartışma burada da sürmüş. Ardından D.E.A., tartıştığı komşusuna tabancasıyla ateş edip, çevredekilere 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş. Hiç yoktan böyle bir olay yaşandı" dedi.