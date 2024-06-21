İzmir'de moloz cinayeti! Komşusunu öldürdü: "Teslim oluyorum ambulans çağırın"

Olay, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı, evini tadilat yaptıran komşusu D.E.A.'dan, apartmanın önüne koyduğu molozları kaldırmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı, evini tadilat yaptıran komşusu D.E.A.'dan, apartmanın önüne koyduğu molozları kaldırmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
BOĞAZINA İSABET ETTİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
ÖLDÜRME AMACIM YOKTU
D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki ifadesinde, "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" dedi.
TESLİM OLUYORUM AMBULANS ÇAĞIRIN
Öte yandan Akıncı ve D.E.A.'nın geçen hafta da yine molozların kaldırılmaması nedeniyle tartıştıkları ortaya çıktı.
TESLİM OLUYORUM AMBULANS ÇAĞIRIN
Apartmanda oturanlardan Tamer Gazioğlu (60), yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "İki komşu molozların kaldırılması nedeniyle tartışmış. Geçen hafta da aynı nedenle tartışmışlar. Olay günü telefonla görüşmüşler. Birbirlerini aşağıya çağırmışlar. Tartışma burada da sürmüş. Ardından D.E.A., tartıştığı komşusuna tabancasıyla ateş edip, çevredekilere 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş. Hiç yoktan böyle bir olay yaşandı" dedi.