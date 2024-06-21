İstanbul’da işte insanlık dedirten olay: 5 milyon TL’lik çantaya 100 dolar ödül!

"İşte insanlık" dedirten olay Bakırköy'de yaşandı. Temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, sokağı süpürürken bir çanta ile karşılaştı. Çantanın içinde bin 100 İsviçre Frangı, 890 Euro, 820 Amerikan Doları, 5 bin 575 Türk Lirası ile 4 milyon 713 bin değeri bulunan 16 adet çek ve kredi kartı vardı. Gün soluğu Şenlikköy Polis Merkezi'nde aldı.

Ekipler, çantadaki kimlik sayesinde paranın sahibi M.C. isimli iş insanına ulaştı. İş insanı M.C., Gün'e hediye olarak 100 dolar verirken Gün şu ifadeleri kullandı: Haram yemek bize terstir. Ailemizden bunu gördük. İhtiyacım da vardı ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir. Çantayı bulduğumda en kısa zamanda sahibine ulaştırmak istedim. Kredi kartları da vardı. Bana 100 dolar verdi, 15-20 dakika sonra tekrar aradı ve teşekkür etti.