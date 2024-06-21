PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da işte insanlık dedirten olay: 5 milyon TL'lik çantaya 100 dolar ödül!

İstanbul’da temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, içinde 5 milyon TL değerinde döviz ve çek olan bir çanta buldu. Hemen sahibine koştu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
İstanbul’da işte insanlık dedirten olay: 5 milyon TL’lik çantaya 100 dolar ödül!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"İşte insanlık" dedirten olay Bakırköy'de yaşandı. Temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, sokağı süpürürken bir çanta ile karşılaştı. Çantanın içinde bin 100 İsviçre Frangı, 890 Euro, 820 Amerikan Doları, 5 bin 575 Türk Lirası ile 4 milyon 713 bin değeri bulunan 16 adet çek ve kredi kartı vardı. Gün soluğu Şenlikköy Polis Merkezi'nde aldı.

Ekipler, çantadaki kimlik sayesinde paranın sahibi M.C. isimli iş insanına ulaştı. İş insanı M.C., Gün'e hediye olarak 100 dolar verirken Gün şu ifadeleri kullandı: Haram yemek bize terstir. Ailemizden bunu gördük. İhtiyacım da vardı ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir. Çantayı bulduğumda en kısa zamanda sahibine ulaştırmak istedim. Kredi kartları da vardı. Bana 100 dolar verdi, 15-20 dakika sonra tekrar aradı ve teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak
Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?
Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: Hem acı hem sevinçle titriyorum
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk hali devam edecek | Davada neler yaşandı?
İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
EURO 2024’te İtalya kendini yaktı! Calafiori kendi kalesine attı İspanya galibiyeti aldı | İşte maçın tek golü
İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
Esra Erol’da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! Ailece insan sevmiyoruz sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
SON DAKİKA