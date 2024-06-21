Hakkari’de sır cinayet

Hakkari Yüksekova'daki bir binada, görevli dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4. kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye doğru seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi. Cenazeler morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.