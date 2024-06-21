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Dağcılar Sümbül Dağı’na çıktı: 3 bin 487 rakımlı zirveye tırmandılar

Hakkari’de terörün kökü kazındı. Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar Sümbül Dağı’na çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Dağcılar Sümbül Dağı’na çıktı: 3 bin 487 rakımlı zirveye tırmandılar

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Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattı. Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, Depin mevkisinde bir araya geldi. Burada tırmanışa başlayan dağcılardan Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattıklarını söyledi.

Zorlu bir etkinliğin startını verdiklerini belirten Tatlı, şunları kaydetti: "Tırmanış ve kamp için gerekli malzemeleri aldık. Yükümüz ağır olduğu için yürürken zorlanıyoruz. Yaklaşık 10 saatlik yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşacağız." Mazlum Tekçe ise kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirterek, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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