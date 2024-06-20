Salda Gölü’nde can pazarı: Küçük kız gölün ortasında mahsur kaldı

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur Yeşilova'da bulunan Salda Gölü'nde önceki gün hareketli anlar yaşandı. Salda Köyü'nden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G. (9), gölde üzerine bindiği şişme atla rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı. O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan, yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.

ÇOK SU YUTMUŞ

Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladı. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.