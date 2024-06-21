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Takıntılı sevgili kabusu

İstanbul Kartal'da yaşayan Naime G. (29), 2021 yılında üniversite eğitimi için gittiği Ankara'da Erdem G. ile tanıştı. Bir süre birliktelik yaşayan ikili, ayrıldı. Ancak Erdem G, kadının peşini bir türlü bırakmadı. Ankara'dan İstanbul'a gelip Naime G'nin kapısına dayandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Takıntılı sevgili kabusu

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İstanbul Kartal'da yaşayan Naime G. (29), 2021 yılında üniversite eğitimi için gittiği Ankara'da Erdem G. ile tanıştı. Bir süre birliktelik yaşayan ikili, ayrıldı.

Ancak Erdem G, kadının peşini bir türlü bırakmadı. Ankara'dan İstanbul'a gelip Naime G'nin kapısına dayandı. Naime G'nin kardeşi M.G'ye kendisini kurye olarak tanıtıp eve girmek istedi, kendisine engel olmak isteyen M.G'yi silahla yaraladı. Kapıya gelen anne A.G'ye de 2 el ateş etti. Yara almayan kadın, kapıyı kapatınca kaçan Erdem A, genç kıza mail atıp "Ara sor bakalım kardeşin iyi mi" dedi.

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Erdem A, Naime ile konuşmak için eve gittiğini, kardeşi ve babasının kendisini tehdit ettiği için silah taşıdığını, M.G'nin silahı olduğunu gördüğünü, bunun için silahına davrandığını ve arbedede patladığını öne sürdü. Savcılık, zanlının 2 kez müebbet ve 9 yıla kadar hapsini istedi.
Seda Nur GÜNAYDIN

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