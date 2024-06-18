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TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi dudak uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin plaja 6 bin TL veren tatilcilere su şoku

Bayram tatilinde milyonlar sahil bölgelerine koştu. Tatilcilerin en büyük derdi ise ‘su’ oldu. Nüfusu 1 milyona dayanan Bodrum’da su sıkıntısı ortaya çıktı. Çeşme’de de restoranların su faturası tatilcileri şok etti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 18 Haziran 2024, 12:57
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi dudak uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin plaja 6 bin TL veren tatilcilere su şoku

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Kurban Bayramı tatilinde sahil bölgeleri doldu, taştı. Bodrum ve Çeşme gibi ünlü turizm merkezlerinin nüfusu adeta patlama yaptı. Tatilcilerin en büyük derdi ise 'su' oldu.

BODRUM'DA SULAR DURULDU!
Bodrum'da su sıkıntısı doruk noktasına ulaştı. Yerli turist akınına uğrayan ilçede oteller yüzde 95 doluluk oranlarını yakalarken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu.

Bodrum'un nüfusu bu bayram 1 milyona dayandı. Hal böyle olunca Bodrum'da su kaynaklarında yetersizlik yaşanmaya başladı.

Su sıkıntısı çeken vatandaşlara su temini sağlanması için düğmeye basıldı.

ÇEŞME'DE SU+EKMEK ÜCRETİ: 90 TL
Bir başka su krizi de Çeşme'de ortaya çıktı. günübirlikçilerle birlikte nüfusu 500 bine ulaşan, bayram tatili süresinde 1 milyon rekorunu kırmaya hazırlanan Çeşme'de bazı restoranlar müşterilerinden su ve ekmek için ekstra para almaya başladı. Kişi başına 90 lira su ve ekmek ücreti faturalara yansımaya başladı. Tatilciler duruma tepki gösterirken, fişlerini, faturalarını sosyal medyada paylaşarak fırsatçı restoranları afişe etti.

ALAÇATI KUYRUĞU
Bayram tatilinin gözde adreslerinden Çeşme'de Alaçatı gişelerinde bayramın ikinci gününde yüzlerce metre araç kuyruğu meydana geldi. Alaçatı'ya araçlarıyla giriş yapmak isteyen araçlar, uzun süre bekledi.

KAPIDA KALDILAR
Marmaris'ten kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları kapıda kaldı. Gerekçe ise Rodos'taki yoğunluk oldu. 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi hüsrana uğradı. Acente-otel rezervasyonlarını yaparak ön ödemelerini gerçekleştirenler kapıda vize alamayınca mağdur oldu.

ADALARA AKIN ETTİK
9 günlük tatili Sisam Adası'nda geçirmek isteyenler feribota binmek için Kuşadası Limanı'nın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Yetkililer, "Günde 2 feribot seferi yapıyorduk. Ancak bayram boyunca bu sayı 5'e yükseldi" dedi.

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