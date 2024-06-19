DNA testi ile şoke eden gerçek ortaya çıktı! İki çocuğunun babası kuzeniymiş... 12 yıl boyunca aldatılan adamdan ilginç istek





SOY BAĞI REDDEDİLDİ

DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2'sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.'nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A.'nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.





"KENDİ FOTOĞRAFLARIMLA BANA KUMPAS KURDU"

Karardan sonra çocukların geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Hüseyin A., "17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşayan, kendi fotoğraflarımla bana kumpas kurarak anlaşmalı boşanmaya zorlayan eşimden olan 3 çocuğumdan 2'sinin benden olmadığı DNA testiyle kanıtlanmasıyla, soy bağı reddi davam karara bağlandı.



Bu çocuklar benim üstümden silindi. Bu çocukların geleceğinden endişe duyduğumdan dolayı, çocukların devlet korumasına alınması için CİMER'e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuruda bulundum.



Ancak bir sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN