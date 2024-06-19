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Aşırı sıcaklar yine can aldı! Ankara'da serinlemek için baraja giren 3 genç acı biçimde can verdi! Henüz 18...

Ankara'da hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek için bölgedeki baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 kişi, boğularak can verdi. İkisinin 18 birinin 21 yaşında olduğu öğrenilen gençlerin cansız bedenleri, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme 19 Haziran 2024, 18:32
Aşırı sıcaklar yine can aldı! Ankara’da serinlemek için baraja giren 3 genç acı biçimde can verdi! Henüz 18...

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu 2'si kardeş 3 kişi, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğuldu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla boğulan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

3 GENÇ SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ve 21 yaşında olduğu belirlenen Muhammet Elzinga ile 18 yaşındaki kardeşi Ahmet Elzinga ile 18 yaşındaki kuzenleri Ali Elzinga serinlemek için suya girdi.

OLAYI ÇEVREDE BULUNANLAR FARK ETTİ

Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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