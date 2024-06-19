Aşırı sıcaklar yine can aldı! Ankara’da serinlemek için baraja giren 3 genç acı biçimde can verdi! Henüz 18...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu 2'si kardeş 3 kişi, serinlemek için girdikleri Kurtboğazı Baraj Gölü'nde boğuldu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla boğulan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

3 GENÇ SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ve 21 yaşında olduğu belirlenen Muhammet Elzinga ile 18 yaşındaki kardeşi Ahmet Elzinga ile 18 yaşındaki kuzenleri Ali Elzinga serinlemek için suya girdi.