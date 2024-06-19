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Kayseri'de şüpheli son: Evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki 12 katlı bir binanın 10'uncu katında oturan Abdurrahman G.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 15:56 Güncelleme 19 Haziran 2024, 15:56
Kayseri’de şüpheli son: Evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki 12 katlı bir binanın 10'uncu katında oturan Abdurrahman G.'den haber alamayan yakınları eve geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Abdurrahman G.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Abdurrahman G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman G.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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