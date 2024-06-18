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İstanbul Arnavutköy'de feci kaza! Minibüs dondurma dükkanına daldı

İstanbul'da Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, dondurma dükkanına girdi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 16:38 Güncelleme 18 Haziran 2024, 16:38
İstanbul Arnavutköy’de feci kaza! Minibüs dondurma dükkanına daldı

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Kaza, dün akşam saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak önce dondurma dolabına çarptı daha sonra dondurma dükkanına girdi.

Çarpmanın etkisiyle dükkanda bulunan bir kişinin üzerine raf devrildi. Dükkandaki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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