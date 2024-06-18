Sedef Güler’in katil zanlısının birçok suçtan arandığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de geçen hafta cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Y.G. her yerde aranıyordu. 14 ayrı operasyon yapılmıştı, ancak şüpheli bulunamamıştı.

Zanlının insan kaçakçılarıyla irtibata geçip Edirne'ye gittiği tespit edildi. G.'nin 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

Cinayet suçundan, 8 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmiş olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Y.G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye çıkarılırken "Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi. Y.G.'nin içinde bulunduğu otomobile Özel harekat polislerinin Zırhlı polis aracı eşlik etti. Suçsuz olduğunu söyledi. Hakim tutuklayıp hapse gönderdi.