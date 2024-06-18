Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki genç yarışmacı Fenerbahçe’nin rengini bilemedi!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine reyting rekorları kırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa YKS 84'üncüsü olan Kayra Vardarer katıldı.

Koç Üniversitesi öğrencisi olan Vardarer, 100 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. Ekranda "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu vardı. Heyecanına yenik düşen Kayra "Kırmızı" yanıtını verince herkes dondu kaldı. Yanlış cevabı verdikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.