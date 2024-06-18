Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere saldıran kadının 11 yıl hapsi istendi

Ankara'da A.K. isimli kadının kedisi erken doğum yaptı. Enfeksiyon kaptı. O da Victoria adlı kedisini alıp veteriner Ceren Eroğlu'nun kapısını çaldı. Tedaviye alınan kedi kurtarılamadı. Aldığı haberle yıkılan A.K., 4 arkadaşını da yanına alarak kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerin kliniğini bastı. Eroğlu'na saldırdı. Tokat atarak ve saçından çekerek hekimi döven saldırgan bununla da yetinmeyerek klinikteki eşyaları dağıttı.

11 YIL HAPSİ İSTENDİ

Görevlilerin güçlükle sakinleştirdiği A.K. saldırı esnasında "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Eroğlu'nun şikayeti üzerine A.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 11 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Dilhan DUMANOĞLU