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Ödüllü Türk kızı Irmak, bitirme tezi olarak yazdığı oyunla bir kez daha adından söz ettirdi

Ödüllü Türk kızı Irmak, ABD’de okuduğu üniversitede bitirme tezi olarak yazdığı oyunla bir kez daha adından söz ettirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Ödüllü Türk kızı Irmak, bitirme tezi olarak yazdığı oyunla bir kez daha adından söz ettirdi

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ABD'de University of Southern California'da okuyan Irmak Çavuş (23), 2021'de Writer & Illustrators Of The Future adlı bilim kurgu ve fantastik hikaye yarışmasında ödül aldı.

Şimdi üniversite bitirme tezi olarak Türk ve Müslümanlığa özgü esintilerin yer aldığı 'The Veiled Ones' adlı bilgisayar oyununu hazırladı. Çavun, Müslüman bir babanın, 'cin musallat olan' oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattığı oyun için "9 Ağustos'ta çıkıyor. ABD'de keşfedilememiş bir tema. Kur'an-ı Kerim'den ayetle başlıyor. Bu çok önemli" ifadesini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Çavun ile Ebru Çavun'un kızları Irmak, 4 yaşında başlayan resim çizme yeteneğini zamanla geliştirdi. Katıldığı birçok resim yarışmasında ödüller kazandı. Dijital alanda çizdiği karakterlerle bilgisayar oyunu hazırlamaya başladı.

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