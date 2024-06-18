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İstanbul Sarıyer’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Sarıyer'de ağaç atıklarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 9 saat süren uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, günün ağarması ile havadan da görüntülendi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 22:58 Güncelleme 18 Haziran 2024, 11:13
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Ferahevler Mahallesi'nde bulunan ağaç atıklarının depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Sarıyer'de otluk alanda yangın! Çok sayıda ekip bölgede

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, iş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30'da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Sarıyer'de yangın!

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI AKSU AÇIKLADI: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangının çıktığı ağaç atıkların depolandığı alana gelen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, yangının kontrol altına alındığı fakat soğutma çalışmalarının birkaç saat daha süreceğinin belirterek, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşamüzeri burada bir yangın çıktı. Fakat itfaiye ekiplerimiz olsun İSKİ, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık olduğu gibi herkes seferber oldu. Şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu söndürme, soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. Yıllar boyu bu depolanmış. Belki içinde gazlar oluşmuş, onlarında etkisi olabilir. O nedenle bilim insanlarıyla da bir araya gelip daha detaylı bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız" şeklinde konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan kontrol altına alınan yangın havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin su yardımıyla soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.

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