Yanlış duymadınız! Ev hanımlarının o derdine derman olacak! Çamaşır makinesine 1 adet bulaşık süngeri atın!

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Çamaşır makinesine bulaşık süngeri atın! Evet, yanlış duymadınız! Kullanmadığınız bir bulaşık süngeri, çamaşırlarınızın bambaşka bir hale gelmesini sağlayabilir. İşte çamaşır makinesine bulaşık süngeri atmanın faydası...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE SÜNGER KOYMANIN MUCİZEVİ FAYDALARI 1. Tüy ve Kılları Toplar: Çamaşır makinesine eklenen bulaşık süngeri, kirli çamaşırlardaki tüyleri, kılları ve saçları etkin bir şekilde toplar. Bu sayede, çamaşırlarda istenmeyen tüy kalıntılarının oluşması önlenir.