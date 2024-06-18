Acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatil süresince Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin hassasiyetle sürdüğünü bildirdi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Bayram tatilinin 2'nci gününde 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. Yerlikaya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığı bilgisini verdi. Ekiplerce 289 bin 700 araç denetlenip 18 bin 889 araca da hız ve radar işlemi uygulandı. Gerekli cezalar yazıldı.